رقم حماية المستهلك الخط الساخن 2023.. يشترط تقديم «الفاتورة»

أتاح جهاز حماية المستهلك 2023، رقما للخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين، شرط أن يتقدم الشاكي بالأوراق والمستندات المطلوبة التي تدعم صحة الشكوى، أو التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدته في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديمها، لضمان بيانات الشاكي والفاتورة للمنتج المراد الشكوى منه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رقم حماية المستهلك الخط الساخن 2023.

رقم حماية المستهلك الخط الساخن 2023

وفقا لجهاز حماية المستهلك رقم الخط الساخن 2023 هو 19588.

طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك 2023

- من خلال التواصل مع جهاز حماية المستهلك عبر رقم واتساب على رقم 01577779999.

- من خلال الرابط الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، لإرسال الشكاوى إلكترونيا.

- من خلال إرسال أي شكوى لجهاز حماية المستهلك عبر الفاكس على رقم 0233055753.

- من خلال رقم واتساب للمحافظات 01030000600.

- كما يمكن تقديم الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيس بوك.

المستندات المطلوبة لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

- إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى.

- إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى.

- مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882.

- بيانات الشاكي.

- صورة البطاقة.

- الفاتورة.

- الضمان.

- المستندات الإضافية وهي إيصال الصيانة إن وجد.

- المستندات الإضافية.

- صورة الطلب.

- رقم الطلب.

- إيصال الشحن.