عاجل.. أول رد من الأهلي على تصريحات مدافعه بالانتقال إلى الزمالك

سيطرت حالة من الغضب لدى مسئولي النادي الأهلي ضد خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بسبب تصريحاته التلفزيونية التي أكد خلالها ترحيبه بالانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي الزمالك حال رحيله عن الأحمر بشكل نهائي.

وعلم «الوطن سبورت» أن خالد بيبو، مدير الكرة داخل القلعة الحمراء، تواصل مع خالد عبدالفتاح، في الساعات الماضية، وعنّفه بسبب تصريحات انتقاله إلى الزمالك.

وطالب خالد بيبو من عبدالفتاح عدم الظهور في أية وسائل إعلامية خلال الفترة المقبلة وحتى موعد عودة الأهلي إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

خالد عبدالفتاح يعتذر عن تصريحات الانتقال إلى الزمالك

وتقدم خالد عبدالفتاح باعتذار إلى مدير الكرة في الأهلي، مؤكدًا أنه لم يقصد إثارة الجماهير ضده، وشدد على التزامه بقرار مدير الكرة وعدم ظهوره حتى عودة تدريبات الفريق من جديد.

وحصل فريق النادي الأهلي على راحة سلبية طويلة من التدريبات الجماعية، تستمر لمدة 14 يومًا، وذلك بسبب التوقف الدولي.ومن المقرر أن يعود الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية مرة أخرى يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير.

ويتواجد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خارج البلاد في الوقت الراهن، ومن المقرر عودته يوم 10 يناير لقيادة تدريبات الفريق.