عاجل.. فيفا يعلن عقوبات الزمالك و4 أندية مصرية (صورة)

كشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتواريخ عن عقوبات 5 أندية مصرية من بينها نادي الزمالك الذي تعرض لعقوبة إيقاف القيد بسبب أزمات مع لاعبين وأندية.

عقوبات فيفا على الأندية المصرية

وجاءت عقوبات الأندية المصرية بالتواريخ على النحو التالي:

الزمالك: عقوبة من فيفا ضده بتاريخ 10 يوليو 2023.

إيسترن كومباني: عقوبة ضده بتاريخ 12 يونيو 2023.

مصر المقاصة: عقوبة ضده بتاريخ 12 يونيو 2023.

حرس الحدود: عقوبة ضده بتاريخ 09 نوفمبر 2023.

الإسماعيلي: عقوبة ضده بتاريخ 20 يونيو 2023.

فيما كانت هناك عقوبات أخرى ضد الزماالك بتواريخ 28 سبتمبر من العام الماضي و22 ديسمبر من نفس العام.

فيفا: بدأنا في تطبيق مبدأ الشفافية بشأن عقوبات الأندية

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي: «تماشياً مع جهوده المستمرة لتعزيز الشفافية والحفاظ على الإفصاح الكامل فيما يتعلق بأنشطة هيئات FIFA القضائية، أطلق FIFA أداة رقمية تدرج الأندية الخاضعة لحظر التسجيل».

أضاف البيان: «بناءً على الإطار القانوني للفيفا، يعد حظر التسجيل أحد الإجراءات التأديبية المحتملة التي قد يتم فرضها على الأندية من قبل الهيئات القضائية للفيفا أو من قبل محكمة كرة القدم. بمجرد فرض حظر التسجيل، سيتم منع النادي المعني من تسجيل لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، سواء كهواة أو محترفين، طوال مدة الإجراء. وبالتالي، لن يتمكن النادي من تسجيل لاعبين جدد مرة أخرى إلا بعد تنفيذ الحظر بالكامل أو في حالة رفع الحظر من قبل إدارة FIFA (عادةً عند الانتهاء من إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات المحددة من قبل النادي).

وأكد فيفا بأن الهدف الأساسي من هذه الأداة الجديدة هو تزويد أصحاب المصلحة، بما في ذلك اللاعبين والأندية، وكذلك عامة الناس، بنظرة عامة على جميع الأندية الممنوعة حاليًا من تسجيل لاعبين جدد.

واختتم فيفا بيانه مؤكدًا بأنه سيتم تحديث الأداة الرقمية، التي يمكن الوصول إليها هنا وعلى موقع فيفا، بانتظام لتعكس وضع الأندية الخاضعة لحظر التسجيل الذي يفرضه FIFA.