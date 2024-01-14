«الشعب الجمهوري»: نحترم قرارت «النواب» برفع الحصانة عن نائب والتحقيق مع آخر

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، إنّ الحزب يحترم القرارات الصادرة عن مجلس النواب اليوم، والخاصة برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي وإحالة النائبة نشوى رأئف إلى لجنة القيم، للاستماع لما نسب لها من اتهامات.

وأكد الشقنقيري لـ«الوطن»، أنّ رفع الحصانة عن النائب ليس اتهاما له، بل يعطيه الحق في الدفاع عن نفسه بصفته مواطنا مصريا يحترم الدستور والقانون.

وكان مجلس النواب، وافق اليوم على رفع الحصانة عن النائب وجدي الوليلي، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده، في واقعة إصدار شيك دون رصيد، بعد عرض الأمر على مكتب المجلس، والذي بدوره قرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وإحالة النائبة نشوى محمد رائف، إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإعداد تقرير للعرض على المجلس.