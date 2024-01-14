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انقطاع المياه عن عدة مناطق في مدينة الطود بالأقصر.. الأماكن والمواعيد

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
02:39 م | الأحد 14 يناير 2024
قطع المياه

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قطع المياه عن بعض مناطق وقرى مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، غدا الاثنين، من الساعة 2 مساء وحتى 7 مساء، وذلك نظراً لأعمال التطهير والتعقيم لمحطة الطود المدمجة.

المناطق المتأثرة بالقطع

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالقطع، هي «الكلاحين – نجع الجسور – النجع الطويل - نجع الدار – نجع مكى إسماعيل - الحسينات – نجع أبو بكر – نجع أبو عربي».

الخط الساخن لمياه الأقصر

وأهابت شركة مياه الأقصر، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني- 0952282406 -0952284116 - 01147999752، إذ توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها وفي حالات الطوارئ.

 

 

 

 

 

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