أجمل 5 أماكن ترفيهية للأطفال في الأقصر.. أنشطة متنوعة وأسعار رمزية

مع بدء إجازة نصف العام الدراسي، يبحث العديد من الآباء والأمهات عن أماكن مميزة لاستغلال وقت فراغ أطفالهم، وتنمية مهاراتهم وسلوكياتهم.

وفي محافظة الأقصر، التي تشتهر بمعالمها السياحية العريقة، يوجد العديد من الأماكن التي توفر أنشطة متنوعة للأطفال، مجانًا أو بمبالغ رمزية.

مكتبة مصر العامة بالأقصر

تقدم مكتبة مصر العامة بالأقصر، العديد من الأنشطة المجانية لتنمية مهارات الطفل ومنها ورش الحرف اليدوية، والرسم، وأيضًا ندوات لتعليم السلوكيات السليمة وتعزيز حب المجتمع من مكافحة التنمر وغيرها، بالإضافة إلى حصص لحفظ القرآن الكريم، كما توفر كورسات للمهارات الرقمية وتعليم الأطفال أساسيات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتقع مكتبة مصر العامة بشمال الأقصر قبل مدخل معبد الكرنك.

قصر ثقافة الأقصر

قصر ثقافة الأقصر، هو المكان المثالي لقضاء إجازة نصف العام لطفلك، إذ يقيم قصر ثقافة الأقصر، العديد من الأنشطة المختلفة والمتميزة مجانًا، منها تعليم الرسم، وورش الفنون التشكيلية، وعروض مسرح العرائس، والحرف اليدوية من الكروشيه والنول، والقص واللزق وعمل أشكال الحيوانات والنباتات من أوراق الكانسون، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية، والألعاب الترفيهية وورش الصلصال والفوم والأشغال اليدوية بالخرز، ويقع قصر ثقافة الأقصر بمنطقة العوامية.

المركز الحضاري النوبي

يتخصص المركز الحضاري النوبي، في التدريب على الحرف اليدوية التراثية التي يتميز بها الجنوب مجانًا، منها ورش تعليم الصلصال وإنتاج الأواني المختلفة من الصلصال، وكذلك تعليم الأطفال والكبار حرف الصناعة وإنتاج الأواني من الخزف وكذلك إنتاج الأشكال المختلفة من الخوص، بالإضافة إلى إقامة أنشطة ترفيهية للأطفال، وكذلك نشاط رسم الحنة النوبي التراثي، ومشاهدة طريقة عمل المخبوزات الصعيدية من العيش الشمسىي والفطير المشتلت والفايش وغيرها، ويقع البيت النوبي جنوب مدينة الأقصر بعد كوبري البغدادي.

نادي المدينة المنورة

يقع نادى المدينة المنورة في وسط مدينة الأقصر، ويقدم العديد من الأنشطة الرياضية باشتراكات رمزية، فإذا أردت تنمية المهارات الجسمانية فنادى المدينة المنورة هو الأفضل، حيث يوفر لطفلك تعليم الرياضات المختلفة من الكاراتيه والمصارعة الروماني، وكرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، والسباحة، كما يوجد فريق متخصص لتعليم الأطفال من ذوى الهمم الرياضات المختلفة المناسبة لهم، بالإضافة إلى وجود ملاهي مختلفة لقضاء وقت الفراغ بعيدًا عن الملل.

مبادرة حصّن طفلك بالقرآن الكريم

توفر وزارة الأوقاف برنامجًا لقضاء عطلة منتصف العام، من خلال مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم»، وومدتها أسبوعين، فى الفترة من 27 يناير الجاري حتى 8 فبراير المقبل بصفة يومية من السبت إلى الخميس عقب صلاة العصر، وانضم للمبادرة 119 مسجدًا جديدًا بمحافظة الأقصر، وخلال المبادرة يتم تحفيظ الجزء الثلاثين من القرآن الكريم برعاية إمام المسجد، مع شرح و بيان معاني المفردات ومقاصد السور، بالاستعانة بكتاب (البيان على المنتخب)، من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع قيام الإمام أيضًا بشرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.