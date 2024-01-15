خلال دقائق معدودة.. كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمل فيديوهات؟

صناعة الفيديو من الأمور الضرورية لصانعي المحتوى والشركات، باعتباره وسيلة أساسية للترويج لأنفسهم، وقد كان يتطلب إنتاج فيديو في السنوات الماضية، جهد كبير من قبل صانعه كما كان يستغرق ساعات طويلة، حتى قدم الذكاء الاصطناعي برامج عدة يمكن خلالها إنشاء الفيديو بكل سهولة واحترافية، لذا نجيب في التقرير التالي على السؤال المتداول، كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في عمل فيديوهات؟

كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في عمل فيديوهات؟

يمكن لصانع المحتوى إنشاء فيديو احترافي في دقائق معدودة عن طريق إدخال البيانات إلى برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي يستعين بفلاتر الوجه والألوان والخلفيات لعمل مقاطع فيديو ذات جودة عالية، ويمكن كذلك لتقنية الذكاء الاصطناعي تحويل الكلام البشري إلى نصوص والتعرف على الوجه وقراءة المشاعر، بحسب ما أوضحه موقع videogen.

برامج عمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

يمكن استعانة الأشخاص الراغبين في عمل فيديو احترافي عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي بالبرامج الآتية:

Synthesia

هو من أفضل برامج الفيديوهات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بتحويل النصوص والبيانات المكتوبة إلى فيديو واقعي بضغطة زر، ومن مزاياه إضافة الصور والخلفيات إلى الفيديو، فضلا عن إمكانية تقديم الصور الرمزية.

Synths Video

يمكن الاعتماد عليه لعمل الفيديو بالذكاء الاصطناعي، إذ يفيد المستخدمين المبتدئين في عمل فيديوهات احترافية يتاح تحميلها بجودة HD.

Rephrase.ai

Rephrase.ai هو أحد التقنيات المُستخدمة في تقديم فيديو كامل بجودة عالية عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أهم مزاياه السماح لصانعي المحتوى بتحديد الصوت المفضل لديهم في مقاطع الفيديو.

Lumen5

Lumen5 أحد أفضل برامج عمل مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، خاصة للمبتدئين، ومن مزاياه تحويل البيانات المكتوبة إلى مقاطع فيديو بجودة عالية في دقائق معدودة.

Wisecut

يتيح هذا البرنامج عمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي من خلال استخدام تقنيات متقدمة لتحويل النصوص والبيانات إلى مقطع فيديو احترافي، ويعتبر من أسهل البرامج المستخدمة لإنتاج الفيديوهات ومشاركتها عبر الانترنت.