يزيل العيوب والتجاعيد.. كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في التعديل على الصور؟

اجتاح الذكاء الاصطناعي تفاصيل حياتنا خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح من السهل الاستعانة ببرامجه العديدة عبر الإنترنت لتعديل الصور وتحسينها، بل وإضافة محسنات لجودة الصورة وتفاصيل الخلفية مدعومة بالذكاء الإصطناعي، وفيما يلي نتناول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعديل على الصور.

يتسائل الكثير من محبي التقاط الصور عن كيفية الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي للتعديل على الصور، والتي تستخدمها السيدات بكثرة لإزالة العيوب والتجاعيد، لذا سنعرض أفضل 6 مواقع مجانية لتعديل الصور عبر الإنترنت، بحسب موقع make use of.

Google Photos

من أفضل المواقع التي تستخدم لتعديل الصور عبر الإنترنت بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق الاستعانة بخوارزميات متقدمة لتحسين الوجوه والعناصر والألوان بشكل تلقائي، كما يمكن استخدامه في تغيير الحجم وضبط سطوع الصورة وقصها.

You Cam Enhance

يتميز بمحرك ذكاء اصطناعي متقدم يمكنه تحسين جودة الصورة بسهولة، والتخلص من التشوش الموجود بها، كما يُستخدم لتعديل لون الصورة، وهو موقع سهل الاستخدام إذ يمكن الحصول على نتيجة احترافية لتعديل الصورة مجرد تحميل صورتك على موقع الويب، كما يوفر You Cam Enhance تكبير حجم الصورة تلقائيًا حتى 4x، مع الحفاظ على الجودة العالية.

Canva

يوفر موقع Canva مجموعة واسعة من أدوات تعديل الصور مثل تعديل التباين والحدة وتصحيح الألوان، ويمكن خلاله تحميل صور متعددة في وقت واحد.

Luna Pic

يعتبر من أفضل المواقع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور، إذ يمكن خلاله قص الصور وإزالة الخلفيات بطريقة احترافية، وذلك لاستعانته بخوارزميات متقدمة تكتشف الحواف والأشكال المثالية بدقة لإضافتها لتعديل الصورة.

6 Vance AI

يوفر Vance AI 6ميزات متعددة لتعديل الصورة بالذكاء الاصطناعي، إذ يعتمد على أداة deblur التي يمكنها تحسين الصورة المشوشة وغير الواضحة بنقرة واحدة، كما يمتلك ميزات تصحيح الألوان وتعديل الخلفيات.

7 Pic Wish

Pic Wish 7 من أفضل مواقع تعديل الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ يسمح للمستخدمين تحسين جودة الصورة وتقليل التشوش باستخدام خوارزميات متقدمة.

مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في التعديل على الصور

مزايا عديدة تحققها مواقع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عند تعديل الصور، يمكن توضيحها في الآتي:

- تحسين جودة الصورة من خلال تقنيات التعرف على الصور والتعديل التلقائي.

- تحسين تباين الألوان وتقليل الضوضاء وتحسين وضوح الصورة بشكل تلقائي.

- تحقيق توازن الإضاءة وإزالة الظلال غير المرغوب فيها.

- إزالة العيوب الجلدية والتجاعيد وتحسين شكل الوجه.

- استخدام مؤثرات تجميلية مثل إضافة ميكب افتراضي أو تغيير لون الشعر.

- تحويل الصور إلى لوحات فنية باستخدام تقنيات التحليل الأساسي للصور.