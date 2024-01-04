«الإحصاء»: 16.6% انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري لشهر أكتوبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2023، مؤكدًا أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3.15 مليار دولار، خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 16.6%.

وأشار الجهاز إلى أنّ من أهم مؤشرات نشرة بيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2023 ما يلي:

انخفاض قيمة الصادرات

انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 19.2% حيـث بلغت 3.23 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 4 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع وأهمها:

- منتجات البترول بنسبة 43.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4%، فواكه طازجة بنسبة 0.1% الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 95.8%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل مثيلتها للشهر نفسه من العام السابق وأهمهـا «بترول خام بنسبة 61.7%، ملابس جاهزة بنسبة 14.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 1.2%».

انخفاض قيمة الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.0% حيث بلغت 6.38 مليار دولار، خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 7.78 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السع وأهمها:

- منتجات البترول بنسبة 13.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 15.2%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 26.7%، ذرة بنسبة 17.9%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 46.3%، سيارات ركوب بنسبة 139.6%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 54.3%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 32.8%.