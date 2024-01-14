«تعليم مطروح»: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية لم تتلق شكاوى متعلقة بامتحانات الصف الثالث الإعدادي في يومها الثاني، في مادة الهندسة وحساب المثلثات فترة أولى لمدة ساعتين، ومادة التربية الفنية مادة ثانية لمدة ساعتين أيضا، والتي أدى خلالها 11658 طالبا وطالبة الامتحانات في 120 لجنة على مستوى مدارس محافظة مطروح.

متابعة 120 لجنة امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال جولة تفقدية مفاجئة بعدد من اللجان الامتحانات غرب مدينة مرسى مطروح، وذلك للاطمئنان على توافر الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب.

امتحان الهندسة وحساب المثلثات

وقال وكيل تعليم مطروح، إن امتحان مادة الهندسة وحساب المثلثات جاء في مستوى الطالب ومطابق للوزن النسبي للورقة الامتحانية، ولا توجد به أية مسائل غامضة.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أنه منذ انطلاق امتحانات اليوم، يجري متابعة عملية خروج مظاريف الأسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان، وعودة أوراق الإجابة بنهاية الامتحانات إلى الكنترولات، ومتابعة مسار العملية الامتحانية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على انضباط اللجان الامتحانية، لافتاً أن الغرفة الرئيسية للعمليات لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن امتحانات اليوم الثاني.

جولات ميدانية على اللجان

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح استمرار الجولات الميدانية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحان.