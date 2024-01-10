7 توجيهات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

اجتمع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مع رؤساء لجان إدارات المستوى الأول، بقاعة مركز إعداد القادة التربوي بدمنهور للتأكيد على رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية.

ومن المقرر عقد اجتماع مماثل مع رؤساء لجان ومديري إدارات المستوى الثاني غدا الخميس 11 يناير لتعميم كافة التكليفات والتعليمات.

سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات

وأكد وكيل الوزارة توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، مع قيام لجنة الإدارة بالتنسيق مع رؤساء لجان سير الامتحانات ومديري الإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات كما شدد على الالتزام بالتعليمات التالية

استعدادات البحيرة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

- الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات

-التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة.

-مواجهة كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين.

- تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس.

- لتوفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية

-تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

كما أكد وكيل تعليم البحيرة مدى حرص واهتمام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر