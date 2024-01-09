«التعليم» تصدر تعليمات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية.. منع اصطحاب المحمول

وجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة بشأن سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، المقرر عقده يوم 17 يناير الجاري، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا من المحافظين.

تعليمات سير العملية الامتحانية

وشددت المديريات التعليمية على ضرورة الالتزام بكل التعليميات لضبط سير العملية الامتحانية دون أي عوائق، وهي:

- التأكد من جلوس كل طالب في المكان المخصص له والمدون عليه اسمه ورقم جلوسه.

- التأكد من رقم كراسة الإجابة ومطابقتها لمادة الامتحان قبل توزيعها.

- توزيع أوراق الإجابة على الطلاب.

- مراجعة عدد الأوراق الداخلية لاستمارة الإجابة، والتأكد من مطابقتها.

- التأكد من صحة كتابة الطلاب الجميع بياناتهم، وأنها في المكان المخصص لها.

- التوقيع على بطاقة البيانات بما يفيد صحتها.

- عدم مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة، وبعد توفير البديل والتوقيع بدفتر تبديل الملاحظة.

- عدم تمكين الطلاب من الغش أو محاولة الغش ومنع الطلاب من اصطحاب كتب أو أوراق داخل اللجنة.

- لا يجوز الانشغال بأي شيء غير الملاحظة مثل التحدث مع الزملاء أو قراءة الصحف أو غيرها .

- لا يجوز قراءة الأسئلة أو تفسيرها، وعند الضرورة يخطر رئيس اللجنة لعمل اللازم.

منع التليفون المحمول وحصر الغياب

- حصر الغياب وتسجيله في استمارة الغياب كاملة البيانات وموقع عليها من الملاحظين والمراقب.

- جمع أوراق الإجابة من الطلاب بعد انتهاء زمن الإجابة ومراجعتها، والتأكد من سلامتها وعددها وترتيبها وتسليمها للمراقب .

- على الملاحظين الاحتياطيين عدم مغادرة مقر اللجنة والتواجد بالأماكن المخصصة لهم.

- عدم استعمال التليفون المحمول داخل مقار اللجان.

- توفير الجو المناسب للطلاب للحل في هدوء وطمأنينة.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتنبيه على الطلاب بالالتزام بها.

- لا يجوز للملاحظ سحب كراسة الإجابة من الطالب إلا بمخالفة تطار تطابق نص القانون أو القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وحينئذ عليه اتباع الإجراءات ات القانونية المتبعة.