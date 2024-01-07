موعد توزيع أرقام جلوس امتحانات الشهادة الإعدادية على الطلاب في المحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، موعد توزيع أرقام جلوس امتحانات الشهادة الإعدادية في المدارس، وذلك قبل موعد بدء الامتحانات بأسبوع، حتى اليوم الأول من الامتحان.

موعد توزيع أرقام جلوس امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديريات عبر مواقعها المختلفة وبياناتها الرسمية، أن موعد توزيع أرقام الجلوس يختلف من محافظة لأخرى، إذ تبدأ بعض المحافظات توزيعها خلال الأسبوع الجاري، بينما تبدأ محافظات أخرى توزيعها في الأسبوع المقبل.

توزيع أرقام جلوس امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

وفي محافظة سوهاج، قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية بدأت هذا الأسبوع بإعداد كشوف الامتحانات لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي ووضع أرقام الجلوس لهم، على أن يتم اعتمادها بمطلع الأسبوع القادم ليبدأ توزيعها على الإدارات التعليمية ومن ثم المدارس.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، لـ«الوطن» أن أرقام الجلوس ستكون متاحة للطلاب قبل الامتحانات بأكثر من خمس أيام، ليتمكن كل طالب أو ولي أمره أو صاحب الولاية التعليمية من الحصول عليها، حتى أول أيام الامتحانات.

وتبدأ مختلف المحافظات، امتحانات الشهادة الإعدادية بنهاية الأسبوع المقبل، ما بين يوم 16 و17 و18 يناير الجاري، وتستمر لنهاية الشهر ما بين 6 و7 أيام، وفقًا لكل محافظة.

مواعيد تسليم أرقام الجلوس للطلاب بالمدارس

وفيما يلي مواعيد تسليم أرقام الجلوس للطلاب بالمدارس بداية من قبل موعد الامتحانات بخمس أو أربعة أيام، حتى اليوم الامتحاني الأول:

تعليم كفر الشيخ والبحر الأحمر والدقهلية وأسيوط: بداية امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير الجاري.

تعليم المنيا والسويس والفيوم والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية والقليوبية: بداية الامتحانات يوم 17 يناير.

تعليم دمياط وشمال سيناء: بداية الامتحانات يوم 16 يناير.

ويجري تسليم أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات من المدارس، عقب استلام المدارس لكشوف أرقام الجلوس والامتحانات، وتقسيم اللجان من مديريات التربية والتعليم، بداية من الأسبوع القادم حتى اليوم الأول للامتحان.