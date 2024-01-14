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وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا لتوفير فرص عمل للشباب

كتب:

ماهر هنداوي
05:45 م | الأحد 14 يناير 2024
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الإجتماع اليوم

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الإجتماع اليوم

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، في مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا.

قال «صبحي»: إننا في وزارة الشباب نعمل على إصقال مهارات الشباب وخبراتهم سواء في سوق العمل المصري أو غير المصري من خلال عقد الكثير من الورش التدريبية التي تؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة في سوق العمل بمصر أو بالدول الأخري.

وأوضح وزير الشباب إلى أننا سوف نقوم ببذل جميع الجهود المطلوبة وتسهيل السبل للشباب المصري لمساعدتهم وتأهيلهم قبل خوضهم لتجربة السفر خارج مصر.

زيادة الوعي لدى الشباب المصري

ونوه وزير الشباب، بأننا هدفنا بالوزارة زيادة الوعي لدى الشباب المصرى على قضية حيوية معاصرة تشكل تهديدا لأجيال واعدة من الشباب وهي قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تعزيز وعي الشباب المشاركين بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها عن طريق إيجاد بدائل عملية لمواجهتها والحد منها. 

جلب عمال بطريقة شرعية

وأوضح رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن الاتحاد لديه مقر للخدمات والذي تم إقامته بالتعاون بين الاتحاد الإيطالي للعمل والقوى العاملة الإيطالية وبين اتحاد العمال المصريين بإيطاليا والسفارة الإيطالية بمصر، وذلك لخدمة المصريين الراغبين في العمل بإيطاليا تحت إطار النسبة المحددة لمصر لجلب عمالها بطريقة شرعية للعمل في العديد من المجالات التى تتميز بها العمالة والشباب المصري، مؤكدًا على أنهم يستهدفون في الاتحاد لتدريب الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل الإيطالي.

كما طالب رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا بفتح العديد من قاعات ببعض مراكز الشباب لتأهيل وتدريب الشباب المصري الراغب في السفر إلى إيطاليا.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.