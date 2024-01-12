فرص عمل للخريجين من «الشباب والرياضة» بمزايا عديدة.. اعرف التفاصيل

تواصل وزارة الشباب والرياضة، تقديم خدماتها المجتمعية، وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل للخريجين من الجنسين.

وأعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر، عن توافر العديد من فرص العمل مع شركة كبرى في مجال السوبر ماركت.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنها استطاعت من خلال بروتوكول تعاون، مع الشركة، لتوفير وظائف وفرص عمل للتعيين، متنوعة بمرتبات مغرية ومزايا عديدة.

الوظائف وفرص العمل المتاحة

«الوطن» تستعرض الوظائف وفرص العمل التي نجحت وزارة الشباب والرياضة، في توفيرها للخريجين من الجنسين والفئات المختلفة كما يلي:

1- كاشير

2 - منسق ممرات

3- موظف إستلامات

4- موظف أمن

5- شيف أجبان «ثلاجة»

6- شيف خباز بلدي

7- شيف خباز بلدي أفرنجي

8- شيف جزار

9- شيف أسماك

10- شيف سخن

11- بائع بقسم الخضار والفاكهة

12- بائع بقسم الأجهزة المنزلية

13- فني صيانة تبريد وتكييف

14- مديريين أقسام

15- مشرفيين أقسام

أماكن العمل المتاحة:

القاهرة / الجيزة / القليوبية

متطلبات الوظيفة

- مؤهل متوسط على الأقل - توظيف ذوي همم

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة

- ذكور وإناث

- موقف واضح للتجنيد للذكور

مميزات الوظيفة:

- رواتب مجزيه تحدد حسب الخبرة

- يوم راحة أسبوعي

- أرباح سنوية

- تأمين طبي «عائلي»

- تأمين اجتماعي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/yA7QxhDG65