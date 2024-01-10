الشباب والرياضة وبالم هيلز يوقعان أول عقد رعاية ب 30 مليون لدعم الأبطال الرياضيين في أولمبياد 2024 ودفعهم لمستقبل أفضل في أولمبياد 2028

وقع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اول عقد رعاية مع السيد ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز -إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر- لدعم ولرعاية أبطال مصر المتميزين في الألعاب الفردية؛ لتأهيلهم بشكل مثالي لتحقيق نتائج إيجابية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد باريس 2024)، ودعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتي أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكذلك استمرار دعم المواهب الرياضية خاصة في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بدعم مالي يصل إلي 30 مليون جنية لهذا العام.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية شركة بالم هيلز، الهادفة إلى مساندة جهود الدولة في اكتشاف المواهب الرياضية من مختلف المحافظات وتطوير مستواها وفق أفضل الأنظمة التدريبية العالمية لإعداد أبطال رياضيين يساهمون مع المنتخبات الوطنية في حصد الألقاب والبطولات ورفع علم مصر عاليًا، كما تأتي في إطار استراتيجية "بالم هيلز " لدعم الاستثمار الرياضي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وبموجب عقد الرعاية، ستتولى شركة بالم هيلز تقديم كامل الدعم لأبطال مصر الرياضيين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024 لتحقيق حلم التتويج بالميداليات ورفع علم مصر على منصات التتويج، وكذلك المساهمة في اكتشاف مواهب جديدة، وإعدادها بشكل احترافي للمنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك في إطار رؤية الشركة لدعم المواهب الرياضية بوجه خاص، وتنمية الرياضة المصرية بشكل عام.

كما ستتولى شركة بالم هيلز، دعم المشروع القومي لموهبي الإسكواش وإعداد أبطال إسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، لاستغلال ريادة مصر للعبة في الفوز بميداليات بأولمبياد 2028، وتحسين مركز مصر في التصنيف الإجمالي لعدد الشركات الفائزة بالميداليات.

وزير الرياضة: نعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير الدعم والرعاية الكاملة للأبطال

وفي كلمته، اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي اهتمام الوزارة برعاية ودعم الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة متطلباتهم في ضوء تهيئة الأجواء والظروف المحيطة بهم؛ لتحفيزهم على التركيز، والاستعداد الأمثل لمختلف البطولات الدولية سعياً لاستدامة تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

واضاف ان الدولة تسعى دائما لتسهيل عمل القطاع الخاص لأن الجميع مقتنع بدورهم في تنمية الرياضة المصرية.

واوضح أن استراتيجية الوزارة من خلال المشروع القومي للبطل الأولمبي هي زيادة قاعدة الممارسة في كل الالعاب لضخ المزيد من المواهب للمنتخبات الوطنية.

صبحي: القطاع الخاص شريك العمل والنجاح وبالم هيلز إضافة كبير لمشروع الرعايات الخاصة للأبطال الذى تنفذه الوزارة

وتابع : ننسق مع الاتحادات الرياضية دائما بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية التي تعمل باحترافية.

وقال صبحي إن وزارة الشباب والرياضة ستظل الداعم الأكبر للجنة الأولمبية، مؤكدا أن كافة اتحادات الألعاب لها الدور الأكبر في إعداد أبطالنا لأولمبياد باريس 2024، آملا أن يحققوا إنجازا أكبر من الأولمبياد السابق والفوز بـ 8 إلى 10 ميداليات.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، مشيراً إلى أنه “لم يتأخر عندما طلبنا منه الدعم المالي، وهو من طرق الباب بعد ذلك.”

وأوضح أشرف صبحي: «منصور دعم في البداية أبطالنا واتحادي الخماسي الحديث بمبلغ 30 مليون جنيه، للاستعداد لباريس 2024، وهو ما فاجأنا لأننا توقعنا في بداية الفكرة 10 ملايين فقط».

واوضح وزير الشباب والرياضة ان الـ30 مليونًا يتم توزيعها على المشروع الوطني للمواهب والشباب، في المحافظات الـ27، ونذهب إلى المحافظات لانتقاء المواهب وفحصها لاختيار اللعبة التي تناسب تدريباتهم البدنية.

واكد “صبحي” سعادته الكبيرة مع نادي بالم هيلز الذي يجمع 17 رياضة، متمنياً أن يساهم في تدريب العديد من المواهب مستقبلاً.

ياسين منصور: بالم هيلز تدعم جهود الدولة لصناعة أبطال أولمبيين.. ونتمنى حصد عدد أكبر من الميداليات

من جانبه قال السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل فرصة للمواهب الواعدة من كل أنحاء الجمهورية، لتطوير مستواهم بالشكل الأمثل لإعداد أبطال رياضيين للمستقبل يمثلون مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية لحصد الميداليات وتصدر التصنيفات الدولية، ودعم جهود الدولة لصناعة أبطال أولمبيين، متمنيًا أن ينجح أبطال مصر المشاركين في أولمبياد باريس 2024 في تحقيق رقم قياسي لمصر في عدد الميداليات، وأن يسهم عقد الرعاية في صناعة بطل أولمبي وزيادة عدد المؤهلين لأولمبياد لوس أنجلوس 2028"

وأضاف منصور" ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة للاستثمار الرياضي، ودعم المجال الرياضي في مصر، من خلال التوسعات في إنشاء اّندية رياضية، حيث تعتزم الشركة إنشاء أكبر نادي رياضي في غرب القاهرة بمدينة باديا، على مساحة 100 فدان، ونادي بالم هيلز الرياضي شرق القاهرة، تضم منشآت وملاعب بمستوى عالمي في التصميم والتنفيذ والخدمات الرياضية والأنظمة التدريبية، مما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وخلق فرص جديدة للاعبين ليصبحوا أبطال عالميين، لتحقيق الريادة في كافة الرياضيات."

ياسين منصور: بالم هيلز ستقدم كل الدعم لإعداد أبطال للمستقبل يساهمون في رفع علم مصر بمنصات التتويج

وساهمت شركة بالم هيلز بشكل فعال في دعم رياضة الإسكواش على مدار السنوات الماضية، من خلال استضافة معسكرات وبطولات محلية ودولية؛ لاكتشاف المواهب واقتناء أفضل العناصر لتطوير مستواها لإعداد أبطال للمستقبل، وذلك في إطار استراتيجية صناعة البطل الرياضي التي تتبناها "بالم هيلز للتعمير" لدعم المنتخبات الوطني بأفضل العناصر لرفع علم مصر في المحافل الدولية، وتقديم نماذج رياضية ناجحة للنشء للاقتداء بها ومواصلة مسيرة النجاح عالميًا.

وفي كلمته اكد المهندس ياسر ادريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية ان الدولة المصرية و وزارة الشباب و الرياضة لا تبخل في مسألة دعم اللاعبين و إعدادهم لأولمبياد باريس 2024

واوضح ان اي امور خاصة باللجنة بالأولمبية المصرية لن تؤثر على مسيرة الاتحادات الرياضية ومشاركة أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024.

واضاف انهم ليس لديهم اي مشاكل مالية وانهم يتابعون كل المنافسات التأهيلية للاولمبياد في جميع الللعبات.

وفي كلمته اكد المهندس شريف العريان الامين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، أن مصر هدفها التأهل للاولمبياد المقبلة باريس 2024 ، بأكبر بعثة في تاريخها.

و اننا نامل في التاهل بأكبر عدد من اللاعبين و في أكبر عدد من اللعبات وتحقيق اكبر عدد من الميداليات في باريس 2024.

وواصل انه يتوقع أن يصل عدد اللاعبين المصريين المتأهلين للأولمبياد 130 لاعبا في 23 أو 24 لعبة من أصل 28 لعبة.

وأتم ان الإعداد يسير على اعلى مستوى للاولمبياد ونتمنى تحقيق أكبر نجاح للبعثات المصرية في تاريخها الأولمبي.

ومن جانبه، اكد المهندس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، ان الاسكواش المصري يتربع عالميا لمدة 18 عاما، لكن مع دخول الأولمبياد التحديات بتزيد، واضاف ان مصر قد فازت ببطولة إنجلترا المفتوحة بالعلامة الكاملة،لاول مرة ، مما يزيد من التحديات، من أجل الحفاظ على هذا الصدارة.

واكد عاصم خليفة علي دعم وزارة الشباب والرياضة المتواصل من اجل النهوض باللعبة ونشرها في جميع محافظات مصر والعمل علي توفير مناخ مناسب لابطال الاسكواش للحفاط علي صدارة مصر للعبة.