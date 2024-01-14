5 جنيهات فقط سعر تذكرة معرض الكتاب 2024.. اعرف خطوات الحجز

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، تفاصيل الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 24 يناير الحالي، مؤكدة أن سعر التذكرة 5 جنيهات، وأن فتح باب حجز التذاكر إلكترونيا سيتاح على موقع المعرض خلال الساعات المقبلة.

إجراءات دخول معرض الكتاب 2024

وأشارت الهيئة إلى أن خطوات التسجيل للحصول على تذكرة تبأ بالدخول على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلـكتروني- العمر- الجنسية- النوع.

ولفتت إلى أنه بعد الانتهاء من عملية التسجيل يتم إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلـكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

ومن المقرر أن يفتتح معرض الكتاب رسميا يوم 24 يناير الجاري، على أن يستقبل الجمهور ابتداء من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.