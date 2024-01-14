المدينة الشبابية بالأقصر تخصص شاشات لعرض مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا

تفتح المدينة الشبابية بالأقصر، اليوم الأحد، أبوابها للجمهور، لمشاهدة أولى مباريات المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، على شاشات عرض كبيرة، إذ أعلنت المدينة الشبابية بالأقصر، تخصيص أماكن للأسر، فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تسهيل مشاهدة وتشجيع الجماهير لمباريات منتخب مصر لكرة القدم.

يأتي ذلك، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، والدكتورة أميرة فاروق، المدير العام للمدن الشبابية بالصعيد.

رحلات قطار الشباب

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أعلنت أن المدينة الشبابية استقبلت الفوج الثامن من، المرحلة الأولى، من قطار الشباب والرياضة، فى برنامج أعرف بلدك 2024/2023، والمنفذ من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، للإقامة فى المدينة الشبابية بالأقصر، وكذلك إقامة اختبارات منتخب مصر للناشئين 2005، علي ملاعبها بقيادة المدير الفني وائل شيتوس، وتنظيم حفلات لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بها.