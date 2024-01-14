«إكسترا نيوز»: مدير الأونروا أكد على دور مصر الكبير تجاه القضية الفلسطينية

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، من أمام معبر رفح البري، إنه قد مر 100 يوم من مأساة غزة التي لخصها اليوم مدير عام منظمة الأونروا «فيليب لازاريني»، عند وصوله في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مطار العريش، والذي قال إن ما يحدث الآن في قطاع غزة يلطخ الإنسانية ويحمِّل كل المؤسسات الدولية المسؤولية عما يجري وخاصة الدول التي تدافع عن الموقف الإسرائيلي.

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن «لازاريني» أكد على الدور الكبير من قبل مؤسسات الدولة المصرية، مع مراقبة كل المعوقات التي يقوم بها الاحتلال دون وصول هذه المساعدات إلى الجانب الآخر، وأهمها هو القصف المستمر الذي كان يستهدف المسافة القاطعة ما بين البوابة المصرية وبوابة فلسطين، والتي دُمرت بشكل كامل بعد قصفها يوميا لإعاقة دخول المساعدات.

%80 من المساعدات التي وصلت حتى الآن هي مصرية خالصة

وتابع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن 80% من المساعدات التي وصلت حتى الآن هي مساعدات مصرية خالصة، مشيرًا إلى أن مدير الصحة المصرية قد زار المعبر أكثر من خمس مرات.

وذكر «الغنام»، أن عددا كبيرا من المؤسسات الدولية أدلوا بالشهادة التاريخية في حق مصر لدورها في القضية الفلسطينية، وكان أولهم الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» الذي أعاق الجانب الإسرائيلي دخوله إلى الجانب الفلسطيني الآخر، وهذا ما يحمِّلها مسؤولية تأخير دخول المساعدات.