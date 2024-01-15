توجد في اللحوم.. علماء يحذرون من مواد دقيقة بالبروتينات تسبب السرطان

كشفت دراسة حديثة، أن غالبية مصادر البروتين، كاللحوم والدواجن والأسماك تحتوي على قطع بلاستيكية صغيرة، وصلت إليها خلال التعبئة والتغليف والإنتاج، ما جعلها مصدر للسموم والإصابة بالأمراض الخطيرة.

اختبر علماء الدراسة 16 نوعا من البروتين، بما فيها شرائح اللحم البقري وقطع الدجاج والبرجر النباتي وشرائح السمك، وأكدت النتائج، احتواء 90% من تلك المنتجات على مواد بلاستيكية نانوية، يسبب تراكمها في الجسم بالإصابة بالسرطان وأمراض القلب، فضلا عن مشاكل الخصوبة والإصابة بألزهايمر والخرف، بحسب ما نشره تقرير بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

زيادة خطورة الإصابة بالأورام السرطانية

في إطار هذا حذرت الدكتورة «بريتا بايشلر»، باحثة مشاركة في الدراسة، من مخاطر انتشار التلوث البلاستيكي الذي وصل إلى الطعام والشراب، ما يهدد صحة الكثيرين من خلال زيادة احتمالية الإصابة بالأورام السرطانية، مؤكدة أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات لتحديد مصدر تلك المواد البلاستيكية الخطرة، وكيفية تأثير تلك الجسيمات البلاستيكية على صحة الإنسان.

تجنب تخزين اللحوم أكثر من شهر

وقدمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح، التي ينبغي اتباعها عند تعبئة المنتجات البروتينية كاللحوم والدواجن، كالتالي:

- استخدام بلاستيك عديد الإيثلين (نوع بلاستيك صحي لا يتفاعل مع الأطعمة)، في تعبئة المنتجات التي تحتوي على الدهون كاللحوم والدواجن.

- تجنب تخزين اللحوم والدواجن والأسماك أطول من شهر في الفريزر.

- عدم وضع الطعام الساخن في أطباق أو أواني بلاستيك تجنبًا لحدوث تفاعلات ضارة بينهما تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.

- تجنب تسخين الأطعمة في الميكروويف باستخدام أطباق بلاستيكية.