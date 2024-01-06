فحص 75 ألف مواطن ضمن «الكشف على الأورام السرطانية» بالمنوفية

تواصل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، جهودها للكشف على المواطنين ضمن المبادرات الرئاسية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، ومن بينها مبادرة الكشف على الأورام السرطانية، والتي تستهدف الاطمئنان إلى سلامة المواطنين في مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

مبادرة الكشف على الأورام السرطانية بالمنوفية

وأكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، أن مبادرة الكشف على الأورام السرطانية تهدف إلى الكشف على المواطنين من خلال قوافل متنقلة تجوب جميع المراكز وتقدم العلاج إلى المواطنين، كما يتم تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات.

الكشف على آلاف المواطنين

وأكدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الكشف على 75 ألف مواطن ضمن مبادرة الأورام السرطانية في المحافظة، منذ بداية المبادرة، مشيرة إلى أنّ المبادرات الرئاسية المختلفة تهتم بصحة وسلامة المواطنين التي يتم وضعها في المقام الأول.

ووجهت وكيل الوزارة، الشكر لكل الفرق الطبية المشاركة في مبادرة الكشف على الأورام السرطانية، والمبادرات الرئاسية المختلفة، مشددة على أن العمل في كل المبادرات يتم على قدم وساق؛ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية.