3 عوامل وراء تصدر فيلم «الحريفة» قائمة الإيرادات بالموسم الشتوي.. ناقد يكشف

وسط منافسة قوية بين عدة أفلام في الموسم الحالي بالسينمات، نجح فيلم «الحريفة»، الذي يعرض حاليًا بدور العرض في تصدر المراكز الأولى بين أعمال الموسم الشتوي، ويرجع نجاح العمل لـ3 عوامل، من وجهة نظر الناقد الفني محمود قاسم الذي تحدث عن هذا النجاح لـ«الوطن».

معلومات عن فيلم الحريفة

- الفيلم يجمع مجموعة من الشباب في عمل فني واحد، إذ أن المخرج رؤوف السيد جمع عدد من الأبطال خلال عمل فني واحد منهم أحمد غزي، خالد الذهبي، نور إيهاب.

- ظهور أحمد حسام ميدو لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق ضمن أحداث الفيلم، بتجربة تمثيلية مختلفة، وأشاد الجمهور النقاد بدوره خلال الفيلم.

- الفيلم له علاقة قوية بين الكرة والشباب، إذ أنه من الأعمال الفنية التي تهتم بفئة كبيرة من الجمهور سواء من محبي الكورة، وآخرين محبي الأعمال التي تغلب عليها التشويق والإثارة.

أبطال فيلم الحريفة

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم الشباب من بينهم: نور النبوي، بالإضافة إلى أحمد حسام (ميدو) وبيومي فؤاد، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم الحريفة

وتدور أحداث الفيلم حول «ماجد» الذي ينتقل من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية بسبب تدهور ظروف الأسرة المادية، وبسبب مهاراته في كرة القدم يكتسب صداقات في مدرسته الجديدة خاصة بعد ما يلتحق بفريق كرة القدم بها استعدادا لمسابقة على أمل الفوز بجائزتها الكبرى.