«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يضع عراقيل أمام دخول المساعدات لغزة

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنّ الجانب الإسرائيلي يضع عراقيل أمام مرور دخول المساعدات لقطاع غزة عبر المعابر الحدودية مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة الفلسطينية على أكثر من محور رئيسي بالإضافة إلى مسارات فرعية اخرى.

المسار الأول هو السياسي من خلال الاتصالات

وأضاف «عبد الفتاح»، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المسار الأول هو السياسي من خلال الاتصالات التي أجراها وتلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من زعماء العالم والمسؤولين الدوليين والأممين، وكان حديث القيادة المصرية على ضرورة وقف إطلاق النيران وإقرار حل الدولتين.

المسار الثاني هو المساعدات الإنسانية

وتابع، أن المسار الثاني هو المساعدات الإنسانية، بواقع 93 ألف طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني، لكنها قوبلت بعراقيل وضعها الجانب الإسرائيلي وأدت إلى هذا الرقم، إذ أعلنت مصر قدرتها منذ بداية الأزمة على دخول آلاف الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني لكن بقيت العراقيل الإسرائيلية التي بطأت وتيرة دخول المساعدات الإنسانية.