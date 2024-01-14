خبير: أكاذيب إسرائيل جعلتها منبوذة ومعزولة عن المجتمع الدولي «فيديو»

قال طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن الوقوف بجانب الحق فيما يخص القضية الفلسطينية ضرورة، مؤكدا أهمية تطبيق القوانين التي صدرت من منظمة الأمم المتحدة، ما يحقق الاستقرار بالمنطقة ويعيد الحقوق إلى أصحابها وهذا هو الهدف من العلاقات الدولية ولفكرة التنظيم الدولي.

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حور محمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية النشطة لحل الأزمة الفلسطينية لا تتوقف لحظة واحدة وتؤكد على الحق الفلسطيني.

الموقف المصري ثابت برفضه للتهجير

وتابع خبير العلاقات الدولية أن الموقف المصري ثابت برفضه للتهجير، وسط مساندة للعالم كله وموافقته للموقف المصري الذي يرتكز على كل الأسس القانونية والشرعية الدولية، وبفضل موقف الدولة المصرية باتت إسرائيل دولة منبوذة ومعزولة عن المجتمع الدولي بتصديرها الأكاذيب، إذ تزعم تارة أن مصر تصدر السلاح للفلسطينيين وأخرى بأنها تمنع وصول المساعدات للفلسطينيين.

العالم كله بفضل القيادة المصرية الدبلوماسية أصبح على قلب رجل واحد

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن العالم كله بفضل القيادة المصرية الدبلوماسية أصبح على قلب رجل واحد باجتماعه على ضرورة إعادة الحقوق لأصحاب الأرض، بعدما تأكد الجميع من أن إسرائيل تعاني من ارتجاجٍ في المخ الاستراتيجي لها، ما يعد مكسبا حقيقيا حققته مصر بدبلوماسيتها الصلبة التي تقول لا للتهجير ونعم لتحطيم صخرة أطماع الاحتلال الإسرائيلي.