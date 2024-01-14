مجانا وبدون تشفير.. أسهل طريقة لضبط جهازك لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق

ساعات قليلة تفصل منتخب مصر عن ضربة البداية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، حين يواجه منتخب موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، بينما تبحث الجماهير المصرية عن طريقة مجانية لمشاهدة اللقاء.

مباراة منتخب مصر وموزمبيق المقرر لها السابعة مساء بتوقيت القاهرة، أعلنت العديد من القنوات نقلها مجانا وبدون تشفير، كما كشف الاتحاد الأفريقي «كاف» في الساعات الماضية عن 32 قناة مجانية حصلت على حقوق بث البطولة بشكل مجاني.

كيفية مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

كيف يمكن ضبط جهازك بسهولة لمتابعة القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق؟ كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

1 - في البداية عليك الضغط على زر الاعدادات بالريموت

2- اختر كلمة Installation

3- اختر التثبيت اليدوي

4- أضف اسم القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه، اكتب التردد الخاص بالقناة، ثم الاستقطاب ومعامل التصحيح ومعدل الترميز

5- بعد ضبط القناة وإنتهاء البحث عنها اضغط على كلمة (حفظ)

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق والقنوات المجانية الناقلة للبطولة

تردد أبرز القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق:

القناة الجزائرية الأرضية: (Programme National algeria)

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- المغرب الرياضية:

القمر الصناعي: نايل سات،

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- تيلي تشاد:

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- قناة فوكس سبورت:

القمر الصناعي: Hot Bird 13B

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاتحاد الأفريقي أيضا، كشف عن قائمة القنوات المجانية الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية، والتي جاءت على النحو التالي:

- (الجزائر) EPTV

GBC - هيئة البث الغاني (غانا)

AfroSport (نيجيريا)

TBC - هيئة الإذاعة التنزانية (تنزانيا)

مجموعة الإعلام إفريقيا (تنزانيا)

عزام ميديا (تنزانيا)

Target TV (تنزانيا)

هيئة الإذاعة الأوغندية (أوغندا)

تي في تيلي كونغو (كونغو)

تشاد (تشاد)

مجموعة إذاعة وتلفزيون الجابونية (الجابون)

RTNC - إذاعة وتلفزيون الوطني الكونغولي (جمهورية كونغو الديمقراطية)

SABC - هيئة الإذاعة الجنوب الإفريقية (جنوب إفريقيا)

إسواتيني تي في (إسواتيني)

ZNBC/Diamond TV - هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية (زامبيا)

CRTV/Canal 2 - إذاعة وتلفزيون الكاميرون (الكاميرون)

TPA– التلفزيون الوطني الأنجولي (أنجولا)

ZBC - هيئة الإذاعة الزيمبابوية (زيمبابوي)

خدمات تلفزيون وإذاعة الجامبية (جامبيا)

البث الإذاعي والتلفزيوني الغيني (غينيا)

بوتسوانا – DBS (بوتسوانا)

Mashariki TV (بورندي)

تلفزيون موزمبيق (موزمبيق)

NBC - هيئة البث النامبيبي (ناميبيا)

RNA - الإذاعة الوطنية الأنجولية (أنجولا)

KBC – هيئة البث الكيني (كينيا)

Radiotelevisão Caboverdiana (الرأس الأخضر)

تلفزيون غينيا الإستوائية (غينيا الإستوائية)

EPTV - المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري (الجزائر)

New World (توجو)

تلفزيون بوتسوانا ( بوتسوانا)

YMH Group (بوتسوانا)