وزير خارجية الصين يؤكد حرص بلاده على تعاون مجموعة البريكس مع مصر

هنأ وانج يي وزير الخارجية الصيني، مصر بالانضمام لمجموعة البريكس، لافتا إلى حرص بلاده على تعزيز تعاون دول المجموعة مع مصر.

وأضاف وانج يي وزير الخارجية الصيني خلال حديثه بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن التعاون بمجموعة البريكس ستقوم بدفع الحوكمة العالمية نحو تعددية القطبية على قدم المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية التي تتسم بالمنفعة الجماعية والشمول.