رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير خارجية الصين يؤكد حرص بلاده على تعاون مجموعة البريكس مع مصر

كتب:

هاجر عمر
02:37 م | الأحد 14 يناير 2024
وانج يي وزير الخارجية الصيني

وانج يي وزير الخارجية الصيني

هنأ وانج يي وزير الخارجية الصيني، مصر بالانضمام لمجموعة البريكس، لافتا إلى حرص بلاده على تعزيز تعاون دول المجموعة مع مصر.

وأضاف وانج يي وزير الخارجية الصيني خلال حديثه بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن التعاون بمجموعة البريكس ستقوم بدفع الحوكمة العالمية نحو تعددية القطبية على قدم المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية التي تتسم بالمنفعة الجماعية والشمول.    

اقرأ المزيد:

وزير خارجية الصين: توقيع برنامج تنفيذي للشراكة الاستراتيجية مع مصر

وزير خارجية الصين: سعيد بزيارة القاهرة.. ومن يشرب مياه النيل يعود إلى مصر

وزير خارجية أمريكا يبحث مع نظيره الفلبيني التوترات في بحر الصين الجنوبي

وزير خارجية الصين: نرفض التهجير القسري لأهالي غزة.. واستئناف القتال يؤدي لنكبة

وزير خارجية الصين: الطريق إلى قمة «شي وبايدن» لن يكون سلسا

وزير خارجية الصين: يجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة
بقلم هاجر عمر