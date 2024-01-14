تمهيداً لاستلامها.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد مستشفى الجراحات

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على أن إنشاء مستشفى الجراحات الخاصة «القلب والصدر- المخ والأعصاب - جراحة العظام»، يأتي في ضوء التطور الملحوظ الذي شهده القطاع الصحي في السنوات الأخيرة، واهتمام القيادة السياسية بضخ استثمارات كبيرة لإنشاء وتطوير أكبر عدد من المستشفيات بمختلف المحافظات، مضيفاً أن مستشفى الجراحات الخاصة تشكل نهضة طبية شاملة لمحافظات الوجه القبلي.

وعقد النعماني، اجتماعاََ لمتابعة التجهيزات النهائية الخاصة باستلام مشروع مستشفى الجراحات الخاصة، بالمستشفى الجامعي القديم، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، المهندس عاصم فتحي مدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور مجدي القاضي، إن الاجتماع ناقش الاستعدادات النهائية قبيل استلام مبنى مستشفى الجراحات الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أنه بلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى حتى الآن 475 مليون جنيه، حيث تم إنشاؤها بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، مشيرا إلى أن رئيس جامعة سوهاج وجه بسرعة الانتهاء من كافة تجهيزات فرش الغرف والأقسام بالأجهزة الطبية وغير الطبية، وكذلك الأثاثات المطلوبة بالغرف الإدارية والخدمية.

جدير بالذكر أنه عقب الاجتماع، أجرى الدكتور حسان النعماني، جولة تفقدية داخل أجنحة المستشفى للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لبدء العمل بها، ومراجعة الوضع النهائي للمبنى للتأكد من كافة وصلات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، وإجراءات الأمن والسلامة، وجميع الخدمات اللازمة لإتمام التشغيل المبدئي للمستشفى، والذي تبلغ مساحته 1400 متر مربع، وتضم 7 أدوار متكررة تضم 8 غرف عمليات، 30 سريرا عناية مركزة، 16 سرير عناية متوسطة، وغرف العزل وعنابر الإقامة للمرضى، وكذلك أقسام الطواريء، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية.