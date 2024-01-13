رئيس جامعة سوهاج يوجه بتواجد أعضاء هيئة التدريس في لجان الامتحانات

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته صباح اليوم، لتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي بكليات الآداب والتربية والهندسة بالمقر الجديد للجامعة، بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب، وتوفير المناخ الملائم لهم لأدائها بسهولة ويسر، والالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيرها.

امتحانات الفصل الأول في جامعة سوهاج

وأكد الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على الاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكليات بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التشديد على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان، مضيفا أن رئيس الجامعة وجه بضرورة توفير كل الاحتياجات اللوجستية للطلاب خلال الامتحانات.

وأوضح الدكتور حسين عطا عميد كلية التربية، أن الامتحانات بالكلية يؤديها 2872 طالبا وطالبة بجميع الفرق، وتستمر حتى 24 يناير الجاري، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات داخل 65 لجنة، خلال فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا حتى 12 مساء، والثانية من 1 حتى 3 مساء.

وقال الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 9100 طالب وطالبة موزعين على 67 لجنة، وبلغ عدد المراقبين 170 مراقبا، على أن تنتهي أعمال الامتحانات 24 يناير الجاري.

وأضاف الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين بالكلية 1625 طالبا وطالبة، موزعين داخل 31 لجنة امتحانية، حيث بدأت الامتحانات بالكلية يوم 9 يناير وتنتهي يوم 24 من نفس الشهر.

استطلاع آراء الطلاب حول الامتحانات

كما أجرى رئيس الجامعة، حوارات ودية مع الطلاب، لاستطلاع آرائهم حول الورقة الامتحانية، ومدى ملائمة الأسئلة لزمن الامتحان ومقاييس الصعوبة، حيث أن الجامعة تعقد غرفة عمليات مستمرة خلال فترة الامتحانات للمتابعة وحل أي مشكلة قد تطرأ.