جامعة سوهاج تحصل على 200 فدان لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث عليها

زف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بشرى سارة لطلاب كلية الزراعة بمحافظة سوهاج وخرجيها وطلاب كلية الطب البيطري، بشأن تخصيص 200 فدان للجامعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، من طلاب الجامعة بالكليات المتخصصة، في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة، والابتكار.

زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

وكشف «النعماني»، في بيان، أن تخصيص الأراضي يهدف لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، باستخدام أحدث نُظم الري الحديث والطاقة الشمسية، ولخدمة البحث العلمي في مجال استنباط محاصيل جديدة، ولتقليص الاحتياج إلى المياه، وتشجيع خريجي كليات الزراعة وكلية الطب البيطري، للمُشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة، فضلا عن مشاركة طلاب الجامعة بالعمل والأبحاث بالأرض المخصصة.

تعظيم العائد من إنتاج الفدان

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الـ 200 فدان المخصصين لجامعة سوهاج، سوف يجري استخدامها لتعظيم العائد من إنتاج الفدان، من خلال البحث العلمي بكليات الزراعة والطب البيطري.