«المصريين الأحرار» يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

زار حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، كنائس مصر الجديدة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليك، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والغطاس.

الأعياد المباركة

كما كلف الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والأمين العام الدكتورة هبة واصل، وفدا ضم المهندس ماجد نبيل عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي مايكل عادل مساعد مدير المركز الإعلامي للتهنئة بالأعياد المباركة.

وضمت جولة الحزب زيارة كنائس مارجرجس هليوبوليس، والملاك شيراتون، والعذراء أرض الجولف، والقديس مارمرقص الرسول بكليوباترا، والكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وكنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك.

التقويم الغربي

ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل للرعاة وكهنة الكنائس بمناسبة الأعياد المباركة حيث يحتفل الأرثوذكس والإنجيليين بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي، والكنيسة الكاثوليكية بعيد الغطاس وفق التقويم الغربي، وأعرب عن تمنياتهم أن تعم الخيرات البلاد وتظل أعياد مصر ملحمة تجمع كافة المصريين.