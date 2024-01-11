«المصريين الأحرار» بالسويس ينظم ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية

نظّم حزب المصريين الأحرار بالسويس، ندوة بمقر الحزب لشباب الجامعات وسط حضور طلابي، وذلك في ضوء اهتمام الحزب بتوعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية تحت عنوان «واجبات وحقوق الشباب».

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وبتوجيهات الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، وبحضور كل من الدكتور عادل فاضل عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، وأمين الحزب بالمحافظة، والدكتور عادل الشرقاوي مساعد الأمين العام بالحزب بالسويس.

حقوق وواجبات الشباب

وتحدث الدكتور عادل الشرقاوي عن حقوق وواجبات الشباب في هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر، مع توضيح بعض التحديات التي تواجهها الدولة في مجالات عديدة.

وأكد عادل فاضل أمين المحافظة، أهمية ممارسة الشباب للحقوق الدستورية وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في العمل السياسى والخدمة المجتمعية ليكون للشباب صوتًا مسموعا بمقرحاتهم وأفكارهم البناءة وإيجابياتهم الفعالة وأنهم المستقبل وإمامهم فرص كثيرة لتحقيق أهدافهم.

صنع واتخاذ القرار

وأكد عادل فاضل، أن وطنًا بلا شباب هو وطن بلا مستقبل؛ ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب والمشاركة في صنع واتخاذ القرار؛ سيتم عمل برنامج لتدريب الشباب طبقا لاحتياجاتهم التي تمت مناقشتها معهم وتم عمل استمارات عضوية جديدة لبعض منهم وانضمامهم لأمانة الشباب بالحزب بالسويس.