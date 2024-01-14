لحظة ‎انفجار خليج حيفا.. ماذا يحدث في إسرائيل؟ (فيديو)

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ100، ذكرت وسائل الإعلام العبرية أنه حدث انفجار بخليج حيفا، حيث تعد المدينة منفذ إسرائيل الوحيد على البحر الأحمر الذي يشهد مناوشات بين السفن الإسرائيلية وجماعة الحوثي المسلحة في دولة اليمن التي تطل على مضيق باب المندب الذي يمرر السفن للبحر الأحمر.

تعليق إسرائيل على لحظة ‎انفجار خليج حيفا

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه حدث انفجار قوي قرب مصاف نفطية في خليج حيفا في لحظة انفجار مسجلة بالكاميرات تم عرضها على مختلف القنوات الفضائية، حيث ظهرت أعمدة الدخان المختلفة، فيما اكتفت إسرائيل بالتعليق على الأمر لتوضح أن الانفجار نتيجة انفجار داخلي وليس استهدافا من الخارج دون إشارة إلى أي فصيل سياسي.

معلومة إسرائيلية قبيل لحظة ‎انفجار خليج حيفا

في الوقت ذاته، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة الإسرائيلية، في بيان، ورود معلومات للوزارة حول عطل فني في منشأة «البولي إيثيلين في مصنع كاول» الذي يتبع مجموعة بيزان، والتي جاءت بعد لحظة ‎انفجار خليج حيفا.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، حربا بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم السابع من أكتوبر بعد تنفيذ الفصائل عملية «طوفان الأقصى» فيما تنفذ إسرائيل عملية «السيوف الحديدية»، في الوقت الذي ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 23 ألف شخص فيما يزيد أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 505 جنود.