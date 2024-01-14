تفاصيل جديدة في انفجار حيفا.. و«الاحتلال الإسرائيلي» يزعم: ليس حادثا أمنيا

كشفت وسائل إعلام صباح اليوم عن تفاصيل جديدة في انفجار حيفا، الذي سمع دويه في خليج عكا «خليج حيفا» على البحر المتوسط قرب مصافي تكرير النفط، حيث زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنّ الأمر لم يكن حادثا أمنيا.

«مصافي» الاحتلال: انفجار حيفا لم يؤد إلى إصابات

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، مقطع فيديو أظهر سحابة من الدخان في السماء على خلفية انفجار حيفا، فيما زعمت «المصافي» الإسرائيلية في حيفا، أنّ الانفجار لم يؤد إلى إصابات.

BREAKING: EXPLOSION IN HAIFA BAY, ISRAEL



A large explosion has been reported in Haifa Bay, with no word yet on its cause.



No sirens preceded the explosion, so it’s unclear if this is a missile attack or an accident.



Source: ???? pic.twitter.com/8RIbj6fUQU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 14, 2024

وزعمت «المصافي» الإسرائيلية تعليقا على انفجار حيفا، أنّه كان هناك زيادة مفاجئة في الضغط في إحدى المنشآت تسببت في كسر قرص الأمان، ونتيجة لذلك حدث دوي صوت بشكل مفاجئ يشبه صوت انفجار، والأسباب لا تزال قيد التحقيق.

Israeli media, Maariv:



A strong explosion was heard in Haifa Bay near the refineries pic.twitter.com/bTJvoFqemU — Middle East Observer (@ME_Observer_) January 14, 2024

بدورها، زعمت وزارة حماية البيئة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، أنّ الأمر يتمثل في عطل في منشأة بأحد المصانع.

انفجار حيفا حدث في مفاعل «كرمل أوليفنز»

من جانبه، ذكر الإطفاء الإسرائيلي، أنّ انفجار حيفا حدث في مفاعل «كرمل أوليفنز» بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي ولا يوجد خطر، وفق لما نشرته صحيفة «النهار» اللبنانية.

وتقع حيفا على ساحل البحر المتوسط على بعد 40 كيلومترا تقريبا من حدود لبنان الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّ 3 قذائف مدفعية معادية سقطت على تلة حمامص وباب ثنية في الخيام جنوب لبنان.