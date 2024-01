تفاصيل جديدة في انفجار حيفا.. و«الاحتلال الإسرائيلي» يزعم: ليس حادثا أمنيا

كشفت وسائل إعلام صباح اليوم عن تفاصيل جديدة في انفجار حيفا، الذي سمع دويه في خليج عكا «خليج حيفا» على البحر المتوسط قرب مصافي تكرير النفط، حيث زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنّ الأمر لم يكن حادثا أمنيا.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، مقطع فيديو أظهر سحابة من الدخان في السماء على خلفية انفجار حيفا، فيما زعمت «المصافي» الإسرائيلية في حيفا، أنّ الانفجار لم يؤد إلى إصابات.

BREAKING: EXPLOSION IN HAIFA BAY, ISRAEL



A large explosion has been reported in Haifa Bay, with no word yet on its cause.



No sirens preceded the explosion, so it’s unclear if this is a missile attack or an accident.



Source: ???? pic.twitter.com/8RIbj6fUQU