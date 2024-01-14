مطروح تنظم معرض «المنتجات الحرفية لذوي الإعاقة» بمشاركة المجتمع المدني

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن مشاركة الحزب في معرض لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية لكافة فئات المجتمع والمرأة المعيلة، التي تقيمه الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، ووحدة أيادي مصر مع وحدة السكان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وجمعية الأمل للصم وضعاف السمع.

معرض منتجات الحرف اليدوية

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن معرض منتجات الحرف اليدوية يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة بحديقة الغزالة من 18 وحتى 20 يناير الجاري بمشاركة أمانتي المرأة والإعاقة بالحزب، فى إطار حرص حزب حماة الوطن بمطروح لتفعيل الدور المجتمعي في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

تعظيم دور صناع التراث والمرأة المعيلة

ومن جانبه أكد محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن لجنة المعارض مستمرة في تنظيم الفعاليات داخل وخارج المحافظة، لتعظيم دور الحرفيين وصناع التراث والمرأة المعلية، لتمكينهم اقتصاديا، في مختلف المجالات، طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.