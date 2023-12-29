«سياحة الشرقية» تنظم معرضا لبيع المنتجات اليدوية في نادي الصيد بالدقي

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تدعم قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، من خلال تنظيم معارض داخلها وخارجها لإتاحة تسويق المنتجات اليدوية.

نشر ثقافة العمل الحر

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على التراث والهوية الثقافية، تتجسد في مبادرة «أيادي مصر»، وذلك لخلق فرص للشباب ممن يمتلكون مهارة حرفية.

تسويق منتجات الحرف اليدوية

ومن جانبها أكدت الدكتور رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام، إلى أن إدارة السياحة نظمت معرضا تحت عنوان «أيادي الشرقية»، ضمن مبادرة «أيادي مصر»، بالتنسيق مع نادي الصيد بالدقي، لتسويق منتجات الحرف اليدوية، باشتراك 15 عاملًا في حرف «صناعة منتجات البردي، الكليم، العرائس الخشبية، الإكسسوارات، ملابس ومنتجات بدوية، خرز، كوريشيه، منتجات جلدية، أباجورات، مكرميات».