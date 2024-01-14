أغلق الخط في وجهه.. موقع أمريكي يكشف سر خلاف كبير بين بايدن ونتنياهو

تشهد العلاقات بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أزمة متصاعدة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تدخل يومها رقم 100 وسط ارتفاع أعداد الشهداء من الجانب الفلسطيني والقتلى من الجانب الإسرائيلي، مع الإشارة إلى أن بايدن أغلق الهاتف في وجه نتنياهو في آخر مكالمة بينهما.

غضب بين القادة في إسرائيل وأمريكا

وذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي المخابراتي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي بايدن ومسؤولين كبار محبطون من نتنياهو لرفضه طلبات لواشنطن متعلقة بالحرب في غزة والتي تدعو لوقف الحرب على غزة في ظل غضب عالمي متصاعد ضد إسرائيل وتعاطف مع غزة التي تشهد زيادة في ارتفاع أعداد الشهداء.

تعليق «الخارجية الأمريكية» على إسرائيل

وأشار الموقع الأمريكي، إلى ظهور أدلة تكشف عن أن الرئيس الأمريكي بايدن فقد صبره تجاه نتنياهو في ظل توقعات عدم التزام إسرائيل بتنفيذ عمليات أقل تجاه المدنيين، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن للتعليق على الأمر قائلا: «خطة إسرائيل لليوم التالي حلم لا يمكن تحقيقه».

حرب حامية بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وتشهد المنطقة حربا بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، مع تسجيل فلسطين أكثر من 23 ألف شهيد وإسرائيل أكثر من 1200 قتيل بينهم 505 جندي إسرائيلي.