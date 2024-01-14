خبير استراتيجي: حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية ليست قادرة على إدارة الأمور

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن هناك قناعة تامة لدى القيادتين المصرية والأردنية بأن الاحتلال الإسرائيلي لديه مخطط واضح يهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من مناطقهم قسراً أو اختياريا، والسماح لهم بمغادرة غزة بكامل حريتهم، وهناك إدراك واضح ومحدد بأن استمرار إطلاق النار في غزة، يعني حكماً الضغط على السكان لتنفيذ مخطط التهجير، وسياسة الأرض المحروقة.

التقديرات المصرية الأردنية

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة عبر تطبيق « سكايب » خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن التقديرات المصرية الأردنية تشير إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية ليست قادرة على إدارة أي أمر لاحق أو حالي، خاصةً وأن هناك تخبط بين سياساتها وقراراتها، علاوة على الكذب الإسرائيلي.

الطروحات الإسرائيلية

وأشار إلى أن الطروحات الإسرائيلية تتلاقى فيما يتعلق بالدور الأردني والمصري، مع قوى ظلامية وجغرافية أخرى، تستهدف هذا الدور والتركيز على الإساءة له، باعتبار أنه مقصر أو لا يصلح أو لا يقدم أي شيء آخر، لكن الصحيح على الأرض أن السياسة الأردنية والمصرية خير لاعب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.