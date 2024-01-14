رئيس مركز الأرض للدراسات: الإعلام الرسمي الدولي يغطي على الجرائم الإسرائيلية في غزة

قال الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن إسرائيل في هذه المرة وقعت في شر أفعالها، وأن الحقيقة الدامغة التي تجري على الأرض من جرائم يومية ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته وكل مقومات الحياة في قطاع غزة، باتت ملك كل شعوب العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

إسرائيل دأبت على احتكار الإعلام الدولي

وأضاف «زقوت»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، مساء اليوم الأحد، أنه يتوجه بكل الشكر والتقدير لأبطال السوشيال ميديا في قطاع غزة، والذين نجحوا في أن ينقلوا وقائع ما يجري على الأرض إلى كل أرجاء المعمورة بكل مكوناتها، لافتًا أن إسرائيل دأبت على احتكار الإعلام الدولي، وما زال الإعلام الرسمي الدولي يغطي على الجرائم الإسرائيلية، والذي ليس آخرها التعتيم الذي حصل على مداخلات ومرافعات الوفد الجنوب الإفريقي في لاهاي قبل أيام، حيث أن أي من الوسائل الرسمية لم ينقل تلك المرافعات التي كشفت هذه الجرائم وإدانة إسرائيل بها.

التأثير على صناع القرار

وأوضح أن إسرائيل حاولت بكل السبل أن تسيطر على كل وسائل الإعلام الاجتماعي من خلال التأثير على صناع القرار في داخلها أو التأثير على المحتوى الفلسطيني أو تجنيد عناصر من المؤثرين على مستوى العالم.