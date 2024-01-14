نتائج مباريات دوري «حياة كريمة» بين فرق سيدي سالم بكفر الشيخ

انطلقت مباريات دوري «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، على ملعب مركز شباب سيدي سالم، دوري خماسي كرة القدم بقرى «حياة كريمة» بين فرق «أبو العزائم، وكفر تيدا، ومنشأة عباس، وسيدي سالم»، الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية.

نتائج مباريات اليوم

وأسفرت مباريات اليوم عن فوز فريق سيدي سالم، بهدفين نظيفين علي فريق منشأة عباس والتعادل الإيجابي بهدف لكل من شباب كفر تيدا وشباب أبو العزائم، وفوز فريق أبو العزائم على منشأة عباس، بهدفين مقابل لا شيء.

تُجرى مباريات دوري «حياة كريمة» ويجرى بين قرى المراكز الإدارية الأربعة «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، والحامول»، ويُشارك به 32 فريق و256 لاعب من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية أبريل 2024، تتجدد منافسات دوري «حياة كريمة»، بتعليمات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وبإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومن تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة

ويتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعبين أساسيين و2 احتياطي ومدرب، وتُقسم الفرق إلى أربعة مجموعات، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.