محافظ كفر الشيخ يطلق المرحلة الثانية من برنامج «المرأة تقود»

أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من برنامج «المرأة تقود»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذي يستمر على مدار 3 أسابيع، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفر الشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور هاني بيومي، مدرب المهارات الإدارية وتطوير الذات، وسامر النجار، وأماني طه، ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.

تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم

وفي كلمته أشاد المحافظ، بالتعاون والدور الوطني البناء والهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين، وثقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، ورفع مستواهم العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، قائلاً: «الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفر الشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة».

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ برنامج «المرأة تقود» يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات، وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقية للمشاركة، والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثاني وثالث للقيادة، وإتاحة فرص التعلم المختلفة، ما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

إطلاق برنامج «المرأة تقود» لتأهيل وتدريب السيدات

ومن جانبه، أوضح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّه تم إطلاق برنامج «المرأة تقود» لتأهيل وتدريب السيدات لتكن قادرات على القيادة، بيما يؤهل المرأة للعمل بكفاءة بمختلف الجهات سواء الحكومية أوالخاصة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، لافتاً إلى أنّ البرنامج يستمر على مدار 3 أسابيع في الفترة من 14 يناير حتى 4 فبراير القادم، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، مقدماً خالص الشكر للقائمين على البرنامج.