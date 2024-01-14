مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها للجماهير لمتابعة مباريات المنتخب مجانا

تستعد مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح أبواب مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية بالمجان لمشاهدة المباريات، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استقبال الجماهير بالمجان لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الجماهير بالمجان لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وأكد «محروس»، أنّه تزويد العديد من مراكز الشباب والأندية الرياضية بكفر الشيخ، ببروجوكتور وشاشات تليفزيون لنقل لأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة ببطولة كأس أمم أفريقيا لإتاحة الفرصة لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

مباراة المنتخب المصري والمنتخب الموزمبيقي

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي مباراة المنتخب الوطني ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي سيواجه فيها المنتخب المصري المنتخب الموزمبيقي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على استاد فيليكس هوفويت بوانيي بدولة كوت ديفوار.