«المصري للفكر» يسلط الضوء على فضح نائبين بالكونجرس التعنت الإسرائيلي لإدخال المساعدات إلى غزة

كشف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن استراتيجية تنفذها إسرائيل من أجل عرقلة إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.

طرق تستخدمها إسرائيل لعرقلة إدخال المساعدات

وأفرد التقرير المنشور في المركز بتاريخ الأحد 14 يناير 2024، ما تناولته مجلة ذا نيويوركر الأمريكية، التي كشفت طرق تنفذها إسرائيل لعرقلة إيصال المساعدات بشكل مباشر وغير مباشر من أجل زيادة شهداء الجانب الفلسطيني.

شهادة نائبين بالكونجرس على إسرائيل

وأوضح المركز، أن نائبين ينتميان للحزب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، وهما جيف مركلي وكريس فان هولين، سافرا إلى رفح المصرية التي تقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة من أجل الوقوف على الأوضاع الإنسانية في القطاع وللعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ بداية الحرب في السبت 7 أكتوبر الماضي.

تقرير الأمم المتحدة حول الشاحنات التي دخلت القطاع

وركز التقرير على البيان الصادر من الأمم المتحدة الذي أفاد بأنه تم إدخال القطاع 145 شاحنة مساعدات إنسانية عبر رفح ومرت خلال معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي والذي تشدد إسرائيل على تفتيش الشاحنات والمساعدات من خلاله بحجة ضمان عدم تهريب السلاح، ولكن بعد زيارة النائبين أوضحا أن النهج الإسرائيلي في التعامل مع دخول المساعدات «تعسفي».

وجرى الكشف عبر لقاء صحفي منشور في «ذا نيويوركر» بعد الحوار الذي تم بين الكاتب الصحفي إسحاق شوتينر والنائب كريس فان هولين، والذي أشار إلى أنه يوجد أزمة إنسانية متفاقمة في غزة تم تسجيل ملاحظات عليها، لافتا إلى أنها تتزايد بسبب استمرار الجوع مع منع إسرائيل وصول الطعام والمساعدات لمدة طويلة، حيث قلت أعداد الشاحنات التي تدخل القطاع حتى وصلت للعدد صفر.

تعنت إسرائيلي منظم

وأكد النائبان، أن إسرائيل رفضت مستودعا مليئا بالمساعدات المختلفة وفقا لمشاهداتهما وكانت الشاحنات تضم مساعدات طبية وفلاتر مياه وألواح طاقة شمسية، وكانت حجة إسرائيل هي احتواء بعض الشاحنات على أعمدة حديدية حيث ترفض إسرائيل أي شاحنة بها عنصر واحد في شكل تعسفي شديد مع إطالة مدة تفتيش الشاحنة لوقت يصل إلى 20 ساعة وإذا تم رفض الشاحنة يجب عليها العودة مرة أخرى إلى نقطة البداية لكي يتم تفتيشها مرة أخرى وبالطبع بعد إزاحة العنصر المرفوض.