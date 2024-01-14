جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد جنوده المصابين بغزة منذ 7 أكتوبر

بينت وسائل إعلام إسرائيلية الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام الفصائل الفلسطيني مؤخرا مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ100، اليوم الأحد.

إجلاء نحو 1000 عسكري جريح من الجيش الإسرائيلي

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إجلاء 970 عسكريا جريحا بواسطة المروحيات ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف منذ 7 أكتوبر، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 23 ألف شخص أغلبهم من السيدات والأطفال وسط سقوط قتلى من الجيش الإسرائيلي تصل إلى 505 جنود فيما تنفذ إسرائيل عملية «السيوف الحديدية».