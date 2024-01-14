مدير «الأونروا» يثمن جهود مصر في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

أثنى فيليب لازاريني، المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، على مجهودات الحكومة المصرية، ومحافظة شمال سيناء، في استقبال وترتيب المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري والمعابر الأخرى، وذلك خلال لقاءه مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

100 يوم على العدوان بقطاع غزة

وأضاف مدير عام الأونروا، أن هناك مجهود كبير وتنسيق كامل لجميع المساعدات التي تصل إلى القطاع عبر البوابة الشرقية لمصر، سواء في العريش أو معبر رفح البري الذي تتم إدخال المساعدات منه، مشيرا أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية بعد مرور 100 يوم على العدوان، مؤكدا أن الجميع على قلب رجل واحد لإيقاف هذه الحرب.

مسارات وصول المساعدات الى معبر رفح

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المساعدات تصل إلى شمال سيناء عبر ثلاث مسارات، وهي الطريق البري القادم من الإسماعيلية وبورسعيد إلى العريش، ومن مطار العريش جوا، ومن ميناء العريش بحرا.

وأضاف المحافظ أن شمال سيناء استقبلت العديد من الشحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية وسيارات إسعاف وخيام وأدوات طبية، علاوة على استقبال المرضى والمصابين من القطاع إلى المستشفيات الأخرى أو إلى مطار العريش للحالات التي تسافر للعلاج في دول أخرى.