خبير علاقات دولية: الصين ترى مصر الشريك الاستراتيجي في الشرق الأوسط

قال أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية، إن البيان المشترك بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الصيني «وانغ يي»، يؤكد تدعيم الشراكة بين البلدين وتثمين الدور المصري في تطبيق الأمن في الشرق الأوسط في ظل الأزمة الحالية.

قرارات الصين داعمة لمصر

وأضاف «عبد المجيد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، أن موقف الصين الداعم لمصر كان ممتدًا عبر التاريخ إذ كان لها مواقف إيجابية في توقيت الحزب الشيوعي الصيني عام 1952 وغيرها من المواقف المشرفة، مشيرًا إلى أن قرارات الصين دائما كانت لصالح مصر حتى فيما يخص القضية الفلسطينية، وهذا ما ظهر اليوم خلال رسالة وزير الخارجية الصيني للرئيس السيسي.

وعلق خبير العلاقات الدولية، على أن التعاون المشترك في السياسة والاقتصاد يسمحان باستقرار الدول ودعم التنمية، مؤكدًا أن الصين ترى مصر هي الشريك الاستراتيجي الرئيسي في الشرق الأوسط وأن استقرارها يؤكد على استدامة استقرار دولة الصين.

وتابع «عبد المجيد»، أن مصر موقفها حيادي دبلوماسي بين دول الشرق والغرب، وأنها تتجه فقط لمرحلة بناء الدولة واستقرار الأمن في الشرق الأوسط، مما يؤكد تعظيم الصين لموقف مصر ودفعها لإقامة تعاون كبير في المجالات كافة.