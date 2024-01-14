وزير خارجية الصين: ندعم قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية

دعا وزير الخارجية الصيني، وانج يي، المجتمع الدولي إلى تركيز كافة الجهود، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، عبر خطوات عاجلة لإنقاذ أرواحهم، بالتزامن مع إدخال المساعدات الإنسانية كونها إلزاماً أخلاقياً.

وقال وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، إنه تم تدمير البنية التحتية بشكل شامل في قطاع غزة، وأن هناك نحو مليوني نسمة يترنحون على حافة البقاء، مشددأً على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وعاجل إلى سكان القطاع.

وأكد أن الحكومة الصينية قررت تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التدابير المستقبلية في القطاع الفلسطيني يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وأن يكون الحكم للشعب الفلسطيني، ودعم المصالحة الداخلية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن أن الصين ستقوم بالدعوة لإقامة مؤتمر سلام دولي، الأكبر حجماً ومصداقية وكفاءة، لوضع أجندة زمنية، وخارطة طريق محددة لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ودعم استئناف مفاوضات السلام بين الدولتين، بما يحقق التعايش السلمي المتناغم بين الدولتين.