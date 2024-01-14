محمد المسلمي يكتب.. متطوعو التحالف الوطني «نضال من نوعٍ آخر»

جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى؛ سواء على المستوى السياسى لتهدئة الموقف وحقن الدماء، أو على المستوى الإنسانى من خلال قيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالى غزة. على الصعيد الإنسانى يعيش قطاع غزة، المحاصر والمعانى من التحديات الاقتصادية والإنسانية، فتظل الحاجة إلى الدعم الإنسانى والإغاثى ملحة.

فى هذا السياق، يتألق فريق «متطوعو قوافل الإغاثة من التحالف الوطنى» كنموذج للنضال والتضامن الإنسانى، حيث يتحد المتطوعون بجهودهم لتقديم المساعدة لأشقائهم فى غزة. التحركات المصرية على الجانب الإنسانى تأتى فى ظل حرص الدولة المصرية على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وجد شباب مصر على الحدود المصرية - الفلسطينية لأكثر من شهرين، بعضهم ظلّ نحو شهر لا يعرف النوم، يعمل على تجهيز الشاحنات، ومساعدة المسئولين فى التأكّد من سلامة الإجراءات، والبعض الآخر يعمل على تنظيم العمل بالمعبر.

«التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى» كان له نصيب الأسد من العمل على تجهيز شاحنات المساعدات التى دخلت وتدخل غزة كل يوم؛ حيث تطوّع معه نحو 2000 شاب وشابة، جاءوا من كل محافظات الجمهورية، رابطوا على الحدود لأيام طويلة، وصارعوا الزمن ليُعدّوا كل ما طالته أيديهم لمساعدة إخوتهم فى أسرع وقت، وما زالوا مستمرين فى العمل حتى وقف الحرب على غزة.

«خلية نحل» كاملة تعمل دون توقّف، الكل هناك يعمل وسط أجواء ثقيلة نفسياً على الجميع، إلا أن متطوعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى آثروا الاستمرار فى العمل أكثر من الراحة والنوم، دون تأفف أو تعب.

كان جزء من دورهم أيضاً توفير الطعام والماء، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات بشمال سيناء، للموجودين فى محيط المعبر، سواءً كانوا من المتطوعين أو وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية. وما زال العمل مستمراً لتقديم مزيد من الدعم المصرى لإنقاذ الشعب الفلسطينى وإحباط المخطط الصهيونى.

نعم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يستحق كل الشكر والتقدير على جهوده المستمرة فى مجال العمل الإنسانى والتنموى.

تتميز جهود «التحالف الوطنى» بالتنظيم الجيد والتفانى فى خدمة المحتاجين، ما يعكس العمل الإنسانى الذى يُقدمه التحالف حسن التخطيط والرؤية الواضحة لتحقيق الأثر الإيجابى فى المجتمعات.