بث مباشر.. «ستديو الوطن» يحلل مباراة منتخب مصر وموزمبيق بأمم أفريقيا

تقدم جريدة «الوطن» بثا مباشرا عبر «استديو الوطن»، لمتابعة وتحليل مباراة مصر وموزمبيق، في افتتاح مواجهات «الفراعنة» بكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ويقدم الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير «الوطن»، استوديو «الوطن»، رفقة الناقد الرياضي عمر صبحي، وعبدالحميد حسن، نجم النادي الأهلي السابق، وحسام حسن، لاعب المصري البورسعيدي السابق.

بث مباشر استوديو الوطن لتحليل مباراة مصر وموزمبيق

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر على نظيره الموزمبيقي بهدف نظيف، عن طريق مصطفى محمد، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة.

وانطلق مساء أمس استديو «الوطن» لمتابعة كل كواليس بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ إذ يستعرض أخبارا حصرية لمنتخب مصر، في حضور أقوى الضيوف والمحللين ونجوم الكرة المصرية، تقديم الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب.

وبدأ الإعلامي إيهاب الخطيب، الاستوديو بالحديث عن الافتتاح المٌبهر لدولة كوت ديفوار، الذي شهد حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».