هبة جلال: مباراة مصر وموزمبيق دفعة معنوية للمنتخب في طريقه إلى اللقب القاري

قالت الإعلامية هبة جلال، إن مباراة منتخب مصر وموزمبيق المقامة على ملعب فيلكس هوفويتي بواني، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بمثابة ضربة البداية والمقياس والمؤشر لأداء المنتخب الوطني بالبطولة.

أول مباراة هي ضربة البداية

وأضافت هبة جلال، خلال برنامجها «الخلاصة» المذاع على شاشة «المحور»، أن أول مباراة هي ضربة البداية وبمثابة دفعة معنوية للمنتخب الوطني في طريقه إلى اللقب القاري.

وشددت أن كل المصريين آمالهم معلقة على أداء محمد صلاح، وهذا سيضع عليهم مسؤولية كبيرة جدًا، مضيفة: «كل التوفيق لمنتخب مصر في طريقه للقلب الثامن في تاريخه».

آمال كبيرة على المنتخب الوطني

وتعقد الجماهير المصرية كثيرا من الآمال على محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، في تحقيق الفارق خلال مشاركته مع المنتخب في أمم إفريقيا، ويبحث فراري الفراعنة عن مطاردة لقب «مستر أسيست» في كأس الأمم الإفريقية، حيث يتصدر محمد زيدان قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع المنتخب برصيد 5 أسيستات، بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 3 أسيستات.

خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية وعلى مدار 33 نسخة سابقة من الكان، حقق المنتخب الوطني 60 انتصاراً وسجل 168 هدفاً، كما وصل إلى الدور النهائي في 10 نسخ، ويبحث نجوم الفراعنة عن تخطي تلك الأرقام خلال النسخة القائمة والتي تحمل رقم 34.

يعتبر المنتخب الوطني هو أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس الأمم الإفريقية في تاريخ البطولة، حيث توج بالبطولة سبع مرات «بما في ذلك عندما كانت مصر تعرف باسم الجمهورية العربية المتحدة بين عامي 1958 و1961»، فاز الفراعنة بالنسختين الأوليين عامي 1957 و1959، وغاب اللقب لقرابة 30 عامًا حتى عام 1986، ثم غاب منتخب مصر عن منصات التتويج من جديد لمدة 12 عامًا، لكنه عاد بقوة وفاز باللقب في 1998