فرحة بالقليوبية بعد هدف مصر في مرمى موزمبيق بأمم أفريقيا

احتشد المئات من جماهير محافظة القليوبية، اليوم الأحد، أمام الشاشات الكبيرة بمراكز الشباب والأندية والكافيهات لمتابعة مباراة المنتخب الوطني المصري أمام منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

هدف منتخب مصر في مرمي موزمبيق

وسجل مصطفى محمد هدف مصر الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ليشعل الفرحة بين الجماهير في القليوبية، التي احتفلت بالهدف بالهتافات الحماسية.

وأوضح محمود سعيد، أحد مشجعي المنتخب المصري، خلال حديثه مع «الوطن» أن المصريين على ثقة في لاعبي المنتخب الوطني، وأنهم على قدر المسؤولية لتحقيق الفوز في أول مباريات المنتخب بالبطولة والعودة بالكأس.

فيما سمح 72 مركزا وهيئة شبابية ونادي بالقليوبية، بدخول وحضور المباراة مجانا ودون رسوم وسط تجمعات المواطنين.

وقال حسين شعراوي، أحد مشجعي المنتخب، لـ«الوطن» إن الجميع على ثقة في أن رجال منتخب مصر الأوفياء سيرفعون رأس مصر وسيدخلون البهجة على قلوب المصريين.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم البطولات وأهمها على المستوى العالمي، وتقام جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.